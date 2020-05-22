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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan IMF Başkanı'na rest: Siz bize siyasi rol biçemezsiniz |Video

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Giriş: 22.05.2020 15:58
Güncelleme:22.05.2020 16:10
Son dakika haberi; Partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısı öncesinde video konferans yöntemiyle il başkanlarına hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin IMF açıklamalarına tepki gösterdi. "CHP'nin IMF sevdasının gerisinde Türkiye'yi geçmişteki siyasi ve ekonomik teslimiyet devrine döndürme özlemi vardır." diyen Başkan Erdoğan IMF Başkanı'na rest çektiğini "Siz bize siyasi noktada rol biçemezsiniz' dediğini hatırlattı ve 2013 yılı itibariyle Türkiye'nin IMF'e borcu kalmadığını söyledi.

Son dakika haberi; Partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısı öncesinde video konferans yöntemiyle il başkanlarına hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin IMF açıklamalarına tepki gösterdi. "CHP'nin IMF sevdasının gerisinde Türkiye'yi geçmişteki siyasi ve ekonomik teslimiyet devrine döndürme özlemi vardır." diyen Başkan Erdoğan IMF Başkanı'na rest çektiğini "Siz bize siyasi noktada rol biçemezsiniz' dediğini hatırlattı ve 2013 yılı itibariyle Türkiye'nin IMF'e borcu kalmadığını söyledi.

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