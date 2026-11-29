Karadeniz'in yeni sağlık üssü kapılarını açıyor! Trabzon Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor

Trabzon'un sağlık alanındaki en büyük yatırımlarından biri olan 900 yatak kapasiteli Trabzon Şehir Hastanesi, yarın hasta kabulüne başlayacak. Peki, hastanede hangi bölümler hizmete açılacak? Karadeniz'in yeni sağlık üssü bölgeye hangi imkanları sunacak? A Haber muhabiri Selman Kutlu ve konuğu Dr. Mehmet Topsakal, Trabzon Şehir Hastanesi'ne ilişkin merak edilenleri aktardı.