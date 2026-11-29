Başakşehir'de film senaryolarını aratmayan hırsızlık! 150 milyon liralık emanet çalındı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde komşuya emanet edilen 150 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyası çalındı. Hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, 24 saat geçmeden şüphelileri yakaladı. Şüpheli üç kardeşten biri tutuklanırken soruşturmada gündeme gelen AHBAP detayı dikkat çekti. Peki, çalınan 150 milyon liranın AHBAP ile bağlantısı var mı?