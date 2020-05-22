Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki camiden müzik yayınına tepki |Video

Son dakika haberi; AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde video konferans yöntemiyle il başkanlarına hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de camiden yapılan müzik yayını provokasyonuna tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Alçaklar yayın yaparken CHP yöneticileri paylaşım yaptı" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi; AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde video konferans yöntemiyle il başkanlarına hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de camiden yapılan müzik yayını provokasyonuna tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Alçaklar yayın yaparken CHP yöneticileri paylaşım yaptı" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CAMİLERE YÖNELİK PROVOKASYONA TEPKİ

Başkan Erdoğan İzmir'de yaşana skandalla ilgili "Ülkenin önüne takoz olmayı, milletin değerlerine husumeti, devleti yıpratmayı temel siyaseti haline getiren CHP yine çirkin yüzünü sergilemekten geri durmuyor. İzmir'de alçaklar saygısızca yayınlar yaparken o ildeki CHP yöneticileri sosyal medyadan zevkten dört köşe buna seviniyor. Bunların hayallerinde camilerden ezan sesi yerine başka bir ses duymak vardır." dedi.