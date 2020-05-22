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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: En küçük bir ihmal salgının yeniden hortlamasına yol açar |Video

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Giriş: 22.05.2020 15:29
Güncelleme:22.05.2020 15:29
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde video konferans yöntemiyle il başkanlarına hitap ettiği konuşmasında koronavirüs salgınına yönelik uyarılarda bulundu. Başkan Erdoğan,

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bakanlıklarımız ve tüm kurumlarımız salgın sürecinde tarihi başarılara imza attı. Ülkemiz başarılı bir süreç yönetimi gösterdi. Bugün her bakımdan gelişmiş ülkelerin dahi ilerisinde bir yerde olduğumuzu görüyoruz. Her fırsatta tekrar ettiğim gibi ülkemizde ve dünyada günlük hayat yeni kurallara göre işlemek durumundadır. Maske, fiziki mesafe, temizliğe riayet diye özetleyebileceğimiz yeni bir düzene geçiyoruz. En küçük bir ihmal salgının yeniden hortlamasına yol açabilir. Böyle bir durumunda ne derece ağır ekonomik ve sosyal koşullara yol açabileceğini geçtiğimiz günler göstermiştir. Sizlerden maske, sosyal mesafe gibi uygulamaların tavizsiz takip edilmesini istiyorum. Derhal tedbir alınmasını sağlamalısınız.

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