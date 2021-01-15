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Başkan Erdoğan: Yüksek faize karşıyım

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Giriş: 15.01.2021 16:43
Güncelleme:15.01.2021 16:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılına ilişkin merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını, DEİK Yönetim Kurulu üyelerini kabulünde konuştu. Başkan Erdoğan 'yüksek faize karşıyım' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz açıklamalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Asıl iş faizi düşürmek suretiyle enflasyonu aşağıya çekmektir"

Faizin düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana yatırım lazım, istihdam lazım, üretim lazım, ihracat lazım. Eğer bu dört başlık yoksa hiçbir şey yok, biz bununla övüneceğiz. Asıl iş faizi düşürmek suretiyle enflasyonu aşağıya çekmektir. Yakında bu reformları kamuoyu ile paylaşacağız. Reform gündemimize uygun adımları hızla hayata geçireceğiz."

"Enflasyonla bütüncül bir mücadeleyi etkili bir şekilde sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyonla bütüncül bir mücadeleyi etkili bir şekilde sürdüreceğiz. Cari açıkla mücadelede yapısal önlemlere de hız veriyoruz. Asıl iş, faizi düşürmek suretiyle enflasyonu aşağı çekmektir.

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