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17.10.2019

Son dakika Başkan Erdoğan Pence'i Beştepe'de kabul etti | Kritik görüşmeden ilk görüntüler - Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul ediyor. Başkan Erdoğan, bugün Ankara’ya gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyeti kabul ediyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 15.30’da başlayan görüşmede, Barış Pınarı Harekatı kapsamında atılacak adımlar, güvenli bölge konusu ve ABD'nin Türkiye’ye yaptırım kararları gibi başlıkların ele alınması bekleniyor. İşte kritik görüşmeden ilk görüntüler.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul etti. Külliye'de başlayan görüşmeden Erdoğan'la Pence'in ilk diyalogları kameraya yansıdı. İki ismin gergin olduğu ise dikkatlerden kaçmadı.

KÜLLİYE'DE KRİTİK GÖRÜŞMENİN BAŞLADIĞI ANLAR

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Başkan Erdoğan ile Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Ankara'ya indikten sonra Külliye'ye geçen Pence, Erdoğan'la görüşmeye başladı. Erdoğan, Pence'i, "Welcome, how are you" ifadesiyle karşıladı. Pence de Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

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