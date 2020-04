Son dakika! Atatürk'ün imzasıyla çıkarılan Tekalif-i Milliye emirleri nelerdir? Başkan Erdoğan tek tek saydı |Video

Son dakika haberi; Atatürk'ün imzasıyla çıkarılan Tekalif-i Milliye emirleri nelerdir? Başkan Erdoğan tek tek saydı. Türk milletinin İstiklal Harbi döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası ile yayınlanan Tekalif-i Milliye emirleri ile varını yoğunu bağımsızlığı için ortaya koymuş bir millet olduğunu belirten Erdoğan, bu vesileyle 10 başlık ve 55 maddeden oluşan bu emirleri özellikle hatırlatmak istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeye rağmen Türkiye'nin sağlıktan gıda ve temizlik malzemelerine kadar acil ihtiyaç duyulan konularda oldukça iyi bir yerde olduğunu belirterek, "Devlet, en çok da işte böyle günler için vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumları ve imkanlarıyla 83 milyon vatandaşın istisnasız tamamının yanındadır. Milletimizin her bir ferdine, devletine olan güveni ile sergilediği birlik, beraberlik, dayanışma için şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Türk milletinin İstiklal Harbi döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası ile yayınlanan Tekalif-i Milliye emirleri ile varını yoğunu bağımsızlığı için ortaya koymuş bir millet olduğunu belirten Erdoğan, bu vesileyle 10 başlık ve 55 maddeden oluşan bu emirleri özellikle hatırlatmak istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"1. Her il ve ilçede Tekalif-i Milliye Komisyonu kurulacaktır.

2. Her ev birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp komisyonuna teslim edecektir.

3. Halkın ve tüccarın elinde bulunan dokuma ürünlerinin yüzde 40'ına bedeli sonradan ödenecek şekilde el konacaktır.

4. Gıda maddelerinin yüzde 40'ına bedeli sonradan ödenmek üzere el konacaktır.

5. Memleketteki tüm demirciler, dökümcüler, marangozlar, sanayi imalathaneleri, ordunun ihtiyaçları için çalışacaktır.

6. Halka ait taşıtlar her ay ordu için 100 kilometre taşıma yapacaktır.

7. Bütün sahipsiz mallara el konulacaktır.

8. Halkın elinde bulunan bütün cephane ve silahlar 3 gün içinde orduya teslim edilecektir.

9. Yakıt ve makine yedek parçalarının yüzde 40'ına el konulacaktır.

10. Bütün yük ve binek hayvanlarının yüzde 20'sine el konacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada görüldüğü gibi ülkenin bir tehditle karşılaştığında devlet ve milletin el ele vererek tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

Bugün de yaptıkları şeyin, bu olduğunu anlatan Erdoğan, "Devletimiz milleti ile el ele vererek ülkenin tüm imkanlarını, salgın döneminin yol açtığı sıkıntılar ve tehditlerle mücadele için harekete geçirmiştir. Her ne kadar bazı kafalar, bu dayanışma kültürünü kavramakta zorlanıyor olsa da hamdolsun milletimiz gerçekleri görmekte, üzerine düşenleri bihakkın yerine getirmektedir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu salgının üstesinden gelecek sadece imkana değil, aynı zamanda morale ve kararlılığa da sahip olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Karamsarlığa da rehavete de kapılmadan her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak tedbirlerimizi adım adım alıyor, hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın her birinin temel ihtiyaç malzemelerine ulaşımı konusunda sıkıntıya düşmemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Alınan tedbirler özellikle bu sebeple çalışmaya ara veren işletmelerimizi istihdamı korumaları şartıyla kısa çalışma ödeneğinden, vergi ötelemesine ve krediye kadar her türlü araçla destekliyoruz."