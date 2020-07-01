Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız saldırılara tepkiler sürüyor. Son olarak Bakan Albayrak'ı ve ailesini hedef alan ahlaksız paylaşımlarla ilgili Başkan Erdoğan, "Bu alçakların peşini bırakmayacağız." ifadelerini kullandı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Akşam Gazetesi yazarı Emin Pazarcı ve AK Parti Milletvekili Celalettin Güvenç ise A Haber canlı yayınında çirkin saldırılara tepki gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız saldırılara tepkiler sürüyor. Son olarak Bakan Albayrak'ı ve ailesini hedef alan ahlaksız paylaşımlarla ilgili Başkan Erdoğan, "Bu alçakların peşini bırakmayacağız." ifadelerini kullandı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Akşam Gazetesi yazarı Emin Pazarcı ve AK Parti Milletvekili Celalettin Güvenç ise A Haber canlı yayınında çirkin saldırılara tepki gösterdi.

İşte o konuşmalardan satır başları;

DEHŞET VERİCİ BİR ŞEY

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür: Başkan Erdoğan'ın konuşmasını izledik. Dede olarak yüreğine o acıyı hissediyor. Düşünün bir torununuz oluyor onun sevincini doyasıya yaşayamıyorsunuz. Bakansınız bir oğlunuz oluyor onun sevincini yaşayamıyorsunuz. Bir anne onun sevincini yaşayamıyor. Dehşet verici bir şey. Bir insanın bu kadar alçalabileceğini düşünmek istemiyordum. Ne yazık ki böyle bir noktaya gelmişiz.

MUHALEFET NE EKERSE ONU BİÇİYOR

AK Parti Milletvekili Celalettin Güvenç: Maalesef bütün çağrılarımıza karşın ana muhalefet partisi seviyesiz bir muhalefet anlayışını benimsiyor. En üst düzeyde bunu dile getiriyorlar. Siz en üst düzeyde bu tür bir tavrı geliştirirseniz işte tabanda da bu tür insanlık suçu sayılacak aileye, şerefe, namusa dil uzatan daha yeni doğmuş bir çocuğa dil uzatan bir anlayışla karşı karşıya kalırsınız. Muhalefet ne ekerse onu biçiyor.

İÇLERİNDEKİ NEFRET DIŞA YANSIYOR

Bunların kendi içlerindeki kötülük kendi içlerindeki nefret dışa yansıyor diye düşünüyorum. Elbette Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bizim de süratle yasal düzenlemeleri yapıp bu tür işlere gereken cezaların verilmesini sağlamamız lazım.

HEPİMİZİN HAYSİYETİ AYAKLAR ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Akşam Gazetesi yazarı Emin Pazarcı: Bugün sayın Cumhurbaşkanının yaptığı bu konuşma son derece önemli ve mesele sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ailesinin ya da Albayrak ailesinin meselesi değil. Hepimizin haysiyeti ayaklar altına alınmaya çalışılıyor. Hepimize küfürler ağıza alınmayacak küfürler gönderiliyor. Ancak sosyal medyada bir düzenleme olmadığı için maalesef bunların çoğunu yakalama imkanı bulamıyoruz ve işlenen suçlar cezasız kalıyor. O açıdan tüm mesele Sayın Erdoğan'ın dediği gibi sosyal medya ile ilgili düzenleme yapmaktır.