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İspanya'nın kurtarıcısı Merino yine attı!
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İspanya'nın kurtarıcısı Merino yine attı!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. grup maçında İspanya, M. Merino 'nun 61. dakikada attığı golle Hırvatistan karşısında skoru 1-1’e getirdi.

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