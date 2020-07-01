01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Gündem Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında ahlaksız paylaşımlarla ilgili yeni gelişme! Bakan Soylu duyurdu...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında ahlaksız paylaşımlarla ilgili yeni gelişme! Bakan Soylu duyurdu...

Son dakika haberine göre; dördüncü kez baba olma sevinci yaşarken, sosyal medyada ahlaksız bir paylaşım yapan E.B., ’de gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da gözaltılarla ilgili flaş bir açıklama geldi. Soylu "Paylaşım yapan hesapların bir bölümü yurt dışından ve 'cü olması yine tespitimiz" dedi.

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Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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AHLAKSIZ PAYLAŞIMLARLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME! BAKAN SOYLU DUYURDU...

ve çifti, yeni doğan bebeklerine Hamza Salih ismini verdi. Çiftin mutlu gününde 'de yaşayan E.B., sosyal medyada ahlaksız bir paylaşımda bulundu. Paylaşımın yapılmasının ardından kullanıcılar, tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen E.B., Siber Suçlarla Mücadele Daire ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusu süren E.B.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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BAKAN SOYLU: GÖZALTINA ALINDILAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ahlaksız paylaşımların ardından son durumla ilgili açıklama yaptı. , "Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar sabaha kadar savcı ve polislerimiz marifetiyle gözaltına alındı... hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve fetöcü olması yine tespitimiz. Söz; Çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız..."

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