Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında ahlaksız paylaşımlarla ilgili yeni gelişme! Bakan Soylu duyurdu...
Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dördüncü kez baba olma sevinci yaşarken, sosyal medyada ahlaksız bir paylaşım yapan E.B., Mersin’de gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da gözaltılarla ilgili flaş bir açıklama geldi. Soylu "Paylaşım yapan hesapların bir bölümü yurt dışından ve FETÖ'cü olması yine tespitimiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Esra Albayrak çifti, yeni doğan bebeklerine Hamza Salih ismini verdi. Çiftin mutlu gününde Mersin'de yaşayan E.B., sosyal medyada ahlaksız bir paylaşımda bulundu. Paylaşımın yapılmasının ardından kullanıcılar, tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen E.B., Siber Suçlarla Mücadele Daire ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusu süren E.B.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
BAKAN SOYLU: GÖZALTINA ALINDILAR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ahlaksız paylaşımların ardından son durumla ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar sabaha kadar savcı ve polislerimiz marifetiyle gözaltına alındı... Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve fetöcü olması yine tespitimiz. Söz; Çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız..."
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