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Hırvatistan Perisic ile 1-0 önde
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hırvatistan Perisic ile 1-0 önde

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. grup maçında Hırvatistan, I. Perisic'in 17. dakikada attığı golle İspanya karşısında skoru 1-0’a getirdi.

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