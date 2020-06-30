30 Haziran 2020, Salı
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Bakan Albayrak ve ailesine çirkin saldırıya İbrahim Kalın’dan tepki

ve eşi , dördüncü bebeklerini kucağına aldıklarını duyurmaları ardından ağır hakaret ve iftiralara maruz kalmıştı. Albayrak ailesine yönelik yapılan çirkin saldırıya bir tepki de Kalın’dan geldi. Kalın, “Bu alçaklığı, kamu vicdanında ve hukuk önünde cezasız kalmayacaktır. Bu sefil ve karanlık zihniyeti lanetliyorum” dedi. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberi...

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Giriş Tarihi: 30.06.2020
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BAKAN ALBAYRAK VE AİLESİNE ÇİRKİN SALDIRIYA İBRAHİM KALIN’DAN TEPKİ

, eşi ile dördüncü çocuklarını kucaklarına aldıklarını duyurmuş, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" demişti.

ALBAYRAK AİLESİNE ÇİRKİN SALDIRI

Bu müjdeli haberi duyuran Bakan Albayrak'ın tweeti sonrasında çoğu kişi bebeğin dünyaya gelişini tebrik ederken kimileri ise Albayrak ailesine ve yeni dünyaya gelen çocuklarına ağza alınmayacak hakaretler etmişti. Bu şahıslar sadece hakaret etmekle kalmamış aynı zamanda Bakan Albayrak ve ailesine çok çirkin iftiralarla saldırılmıştı.

"BEL HUM ADALL OLDUĞU AŞİKAR"

Hakaret ve iftiralara tepkiler sürerken Kalın da Albayrak ailesine destek verdi. Kalın açıklamasında şunları kaydetti: "Esra Albayrak hanımefendiye yönelik paylaşımda bulunan kişinin 'bel hum adall' olduğu aşikârdır ve bu alçaklığı, kamu vicdanında ve hukuk önünde cezasız kalmayacaktır. Bu sefil ve karanlık zihniyeti lanetliyorum" dedi.

DAMLA KAYA - SABAH

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