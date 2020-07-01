MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt A Haber canlı yayınında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız saldırılara sert tepki gösterdi. Muhalefetin iki yüzlü tavrını da eleştiren Enginyurt, "Bu olayı hakaret noktasına getirenler kimdir? Mersin'deki bu kişinin bu kadar namussuzça yazmasına sebep olanlar kimdir buna da bakmak lazım. Sayın Akşener, damat demeyeceğim de Mahmut mu diyeceğim, sosyete damat diyerek ve Meral Akşener gibi her gün her konuşmasında Berat Albayrak'ı sürekli damat ifadeleriyle saldıran suçludur esasında. Suçlu olan siyasetin dilini bozan, nefret ve kini ortaya koyanlardır. Başak Demirtaş'a yapılanlara tepki gösterenler, onlarca tweet atarak algı yönetimi yapanlar aynı ahlaksızlıklar Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yapılırken neredeler?" ifadelerini kullandı.