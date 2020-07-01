01 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MHP'li Cemal Enginyurt'tan Albayrak ailesine yapılan ahlaksız saldırılara sert tepki: Algı operasyonu yapanlar nerede?

MHP'li Cemal Enginyurt'tan Albayrak ailesine yapılan ahlaksız saldırılara sert tepki: Algı operasyonu yapanlar nerede?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.07.2020 01:37
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt A Haber canlı yayınında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız saldırılara sert tepki gösterdi. Muhalefetin iki yüzlü tavrını da eleştiren Enginyurt, "Bu olayı hakaret noktasına getirenler kimdir? Mersin'deki bu kişinin bu kadar namussuzça yazmasına sebep olanlar kimdir buna da bakmak lazım. Sayın Akşener, damat demeyeceğim de Mahmut mu diyeceğim, sosyete damat diyerek ve Meral Akşener gibi her gün her konuşmasında Berat Albayrak'ı sürekli damat ifadeleriyle saldıran suçludur esasında. Suçlu olan siyasetin dilini bozan, nefret ve kini ortaya koyanlardır. Başak Demirtaş'a yapılanlara tepki gösterenler, onlarca tweet atarak algı yönetimi yapanlar aynı ahlaksızlıklar Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yapılırken neredeler?" ifadelerini kullandı.
Algı operasyonu yapanlar nerede?
"Algı operasyonu yapanlar nerede?"
Kızı PKK tarafından kaçırılmıştı! Acılı anne A Haber’e konuştu
Kızı PKK tarafından kaçırılmıştı! Acılı anne A Haber’e konuştu
Bataklık Operasyonu’nun perde arkası A Haber’de değerlendirildi
Bataklık Operasyonu’nun perde arkası A Haber’de değerlendirildi
Ankara'da Halk Ekmek'ten alacak isyanı!
Ankara'da Halk Ekmek'ten alacak isyanı!
İBB'nin israf yalanı belgelerle çürüdü
İBB'nin israf yalanı belgelerle çürüdü
YÖK'ten Şehir Üniversitesi ile ilgili flaş açıklama
YÖK'ten Şehir Üniversitesi ile ilgili flaş açıklama
4.kez baba olan Bakan Albayrak'tan teşekkür mesajı
4.kez baba olan Bakan Albayrak'tan teşekkür mesajı
Albayrak ailesine hakarete siyasilerden büyük tepki
Albayrak ailesine hakarete siyasilerden büyük tepki
Bakan Koca uyardı: Tedbirlerde dikkatli değiliz
Bakan Koca uyardı: Tedbirlerde dikkatli değiliz
Ömer Çelik MYK sonrası konuştu
Ömer Çelik MYK sonrası konuştu
Türk donanması ile şaka yapılmaz
"Türk donanması ile şaka yapılmaz"
Kandil’in yeni adresi Avrupa!
Kandil’in yeni adresi Avrupa!
Daha Fazla Video Göster