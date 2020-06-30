30 Haziran 2020, Salı
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Bakan Albayrak ve ailesine çirkin saldırıya Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den tepki

ve eşi , dördüncü bebeklerini kucağına aldıklarını duyurmaları ardından ağır hakaret ve iftiralara maruz kalmıştı. Albayrak ailesine yönelik yapılan çirkin saldırıya bir tepki de Abdulhamit Gül’den geldi. Gül, “İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecektir” dedi. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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BAKAN ALBAYRAK VE AİLESİNE ÇİRKİN SALDIRIYA ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL'DEN TEPKİ

, eşi ile dördüncü çocuklarını kucaklarına aldıklarını duyurmuş, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" demişti.



ALBAYRAK AİLESİNE ÇİRKİN SALDIRI

Bu müjdeli haberi duyuran Bakan Albayrak'ın tweeti sonrasında çoğu kişi bebeğin dünyaya gelişini tebrik ederken kimileri ise Albayrak ailesine ve yeni dünyaya gelen çocuklarına ağza alınmayacak hakaretler etmişti. Bu şahıslar sadece hakaret etmekle kalmamış aynı zamanda Bakan Albayrak ve ailesine çok çirkin iftiralarla saldırılmıştı.

"HESABINI HUKUKA VERECEKTİR"

Hakaret ve iftiralara tepkiler sürerken Abdulhamit Gül de Twitter üzerinden Albayrak ailesine destek verdi. Adalet Bakanı Gül, "Körpecik yavruya, annesine, babasına çirkin iftiralarla saldırma düşkünlüğüne sapmış, ruhunu nefrete boğdurmuş; ağzı bozuk, fikri çürük, aynı havayı solumaktan hicap duyduğumuz güruhu kınamak bile zûl geliyor. İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecektir" diyerek tepkisini dile getirdi.

DAMLA KAYA - SABAH

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