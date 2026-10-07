İsviçre-Kuzey Makedonya maç özeti

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta programında yer alan mücadelede İsviçre ve Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi. B Ligi 1. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki dördüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıktı. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başladı ve A Para'dan canlı yayınlandı. Ev sahibi İsviçre, Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti. İşte maçın özeti...