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İngiltere 3-0 Çekya: Kane'den duble!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İngiltere 3-0 Çekya: Kane'den duble!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. grup maçında İngiltere, H. Kane'nin 57. dakikada attığı golle Çekya karşısında skoru 3-0’a getirdi.

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