Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Albayrak ailesine yönelik iğrenç ifadelere sert tepki
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4.kez anne - baba olma sevincini yaşayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Esra Albayrak çiftini kutlarken, Albayrak ailesine yönelik çirkin ifadelere sert tepki gösterdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, ''Esra ve Berat Albayrak çiftini, yeni doğan evlatları sebebiyle kutluyorum. Her doğan çocuk, daha iyi bir dünya için bir umut, yeni bir başlangıçtır. Hamza Salih’le anne babası için kullanılan ifadeler, umut duyulabilir yönü kalmamış kişilere ait olsa gerek. Allah ıslah etsin.'' ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak dün dördüncü defa anne - baba olma sevincini yaşamış ve Hamza Salih'in dünyaya geldiğini, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" sözleriyle duyurmuştu.
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Bakan Albayrak'ın Twitter adresinden duyurulan müjdeli haber sonrası, vatandaşların ekseriyeti tebrik mesajı yağdırmış, ahlak noksanı birtakım kişiler ise dünyaya gelen Hamza Salih bebek üzerinden Albayrak ailesine ağza alınmayacak hakaretler etmişti.
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN İĞRENÇ İFADELERE SERT TEPKİ
Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Esra ve Berat Albayrak çiftini, yeni doğan evlatları sebebiyle kutluyorum. Her doğan çocuk, daha iyi bir dünya için bir umut, yeni bir başlangıçtır. Hamza Salih'le anne babası için kullanılan ifadeler, umut duyulabilir yönü kalmamış kişilere ait olsa gerek. Allah ıslah etsin.
Esra ve Berat Albayrak çiftini, yeni doğan evlatları sebebiyle kutluyorum. Her doğan çocuk, daha iyi bir dünya için bir umut, yeni bir başlangıçtır. Hamza Salih'le anne babası için kullanılan ifadeler, umut duyulabilir yönü kalmamış kişilere ait olsa gerek. Allah ıslah etsin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 30, 2020
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