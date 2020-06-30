Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Albayrak ailesine yönelik iğrenç ifadelere sert tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak dün dördüncü defa anne - baba olma sevincini yaşamış ve Hamza Salih'in dünyaya geldiğini, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" sözleriyle duyurmuştu.

REZİL ZİHNİYET ALBAYRAK AİLESİNE KARŞI ALÇAKÇA SÖZLER KULLANMIŞTI

Bakan Albayrak'ın Twitter adresinden duyurulan müjdeli haber sonrası, vatandaşların ekseriyeti tebrik mesajı yağdırmış, ahlak noksanı birtakım kişiler ise dünyaya gelen Hamza Salih bebek üzerinden Albayrak ailesine ağza alınmayacak hakaretler etmişti.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN İĞRENÇ İFADELERE SERT TEPKİ

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: Esra ve Berat Albayrak çiftini, yeni doğan evlatları sebebiyle kutluyorum. Her doğan çocuk, daha iyi bir dünya için bir umut, yeni bir başlangıçtır. Hamza Salih'le anne babası için kullanılan ifadeler, umut duyulabilir yönü kalmamış kişilere ait olsa gerek. Allah ıslah etsin.