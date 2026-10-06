Bursa'da boğazı kesilerek öldürülen 18 yaşındaki Gökçe'nin son görüntüleri yürek burktu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde ormanlık alanda boğazı kesilerek öldürülen 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın ailesi yaşananların ardından konuştu. Anne Zeynep Alkan, "Kızımın kimseye zararı yoktu. Olay günü gitmemesini söyledim" derken, abla Özlem Akbay ise Mustafa B'nin kardeşini "Kaza yaptım, aracım pert oldu, hastanedeyim" diyerek çağırdığını öne sürdü. Akbay, Gökçe'nin görüşmek için değil ayrılmak ve yüzleşmek amacıyla gittiğini söyledi. 18 yaşındaki Gökçe'nin ölümünün ardından ailesinin yaşadığı acı sürerken, genç kızdan geriye mutlu günlerinde çekilen videoları kaldı.