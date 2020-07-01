Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dördüncü kez baba olma sevinci yaşadı. Bakan Albayrak mutluluğunu, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." ifadeleri ile duyurdu. Bakan Albayrak'a tebrik mesajları gelirken organize oldukları belli olan bazı hesaplar ise alçakça saldırı yeni doğan bebeği ve Albayrak ailesini hedef aldılar. Ahlaksız yorumda bulunan bir kişi ise gözaltına alındı.