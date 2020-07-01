01 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Önce itibar suikasti şimdi nefret dili! Bakan Berat Albayrak ve Esra Albayrak'ın 1 günlük bebeklerini bile hedef aldılar

Önce itibar suikasti şimdi nefret dili! Bakan Berat Albayrak ve Esra Albayrak'ın 1 günlük bebeklerini bile hedef aldılar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.07.2020 13:24
Güncelleme:01.07.2020 13:35
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dördüncü kez baba olma sevinci yaşadı. Bakan Albayrak mutluluğunu, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." ifadeleri ile duyurdu. Bakan Albayrak'a tebrik mesajları gelirken organize oldukları belli olan bazı hesaplar ise alçakça saldırı yeni doğan bebeği ve Albayrak ailesini hedef aldılar. Ahlaksız yorumda bulunan bir kişi ise gözaltına alındı.
Albayrak ailesine ahlaksız saldırılar!
Albayrak ailesine ahlaksız saldırılar!
8 belediye başkanı AK Parti’ye geçti
8 belediye başkanı AK Parti’ye geçti
Albayrak ailesine saldırı! O alçak yakalandı ve hesap veriyor
Albayrak ailesine saldırı! O alçak yakalandı ve hesap veriyor
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
360 derece atış kabiliyetine sahip! Sungur göreve başlıyor
360 derece atış kabiliyetine sahip! Sungur göreve başlıyor
Yollar köstebek yuvasına döndü
Yollar köstebek yuvasına döndü
5 kuruşluk vapurla milyonluk rant!
5 kuruşluk vapurla milyonluk rant!
AK Parti’ye farklı partilerden 8 belediye başkanı geçecek
AK Parti’ye farklı partilerden 8 belediye başkanı geçecek
İBB'de tekne skandalı! Boyayıp arkadaşına sattı
İBB'de tekne skandalı! Boyayıp arkadaşına sattı
Van Gölü'nde göçmen faciası!
Van Gölü'nde göçmen faciası!
İstanbul'da silah ticaretini açığa çıkaran operasyon
İstanbul'da silah ticaretini açığa çıkaran operasyon
Adana'da DEAŞ operasyonu
Adana'da DEAŞ operasyonu
Daha Fazla Video Göster