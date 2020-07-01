Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranı ile kapatacağız." dedi.
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Toplantımızın hemen ardından Astana Süreci ile ilgili olarak, Türkiye-İran-Rusya ile bir araya geliyoruz. Bu görüşmemizi de aynı şekilde özellikle İdlib'de, Suriye'de ve bölgedeki gelişmeleri ele alacağımız görüşmeyi yapacağız. O nedenle sizlerle bir arada olamadık. 3'lü toplantıyı yapmak zorundayız.
"2020'Yİ HERKESİ ŞAŞIRTAN BİR BÜYÜME ORANIYLA KAPATACAĞIZ"
Avrupa başta olmak üzere kimi ülkelerin Türkiye'ye yönelik izlediği kısıtlama politikaları siyasidir.
Bunların da üstesinden geleceğiz.
Normalleşme takvimi ile birlikte tüm ticari faaliyetler kademeli olarak başladı.
İçeride ve dışarıda kötümserlik havası estirseler de hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz.
Haziran ayı ile ilgili ilk veriler, bu doğrultuda ümit verici gelişmelere işaret ediyor.
Temmuz ile birlikte çok daha büyük bir sıçrama içine gireceğimizden şüphe duymuyoruz.
Yıl sonuna ulaştığımızda kayıp olarak görülen 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız.
"TÜRKİYE LİBYA HALKINI DARBECİLERİN İNSAFINA BIRAKMAYACAK"
Ülkemizin güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonları salgın döneminde de kesintisiz sürdürdük.
Libya'nın meşru hükümetinin, ülkenin birliği, bütünlüğü için yönettiği mücadeleyi destekliyoruz.
Kimi devletlerin darbecilere kol kanat germesini ibretle takip ediyoruz.
Türkiye Libya halkını darbecilerin insafına bırakmayacak, uluslararası meşruiyet çerçevesinde hareket etmeyi sürdürecektir.
Bazılarının hâlâ sömürgeci reflekslerinden kurtulmaması kendi ayıplarıdır.
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