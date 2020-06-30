30 Haziran 2020, Salı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında ahlaksız paylaşım yapmıştı! Mersin'de gözaltına alındı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı , dördüncü kez baba olma sevinci yaşarken, sosyal medyada ahlaksız bir paylaşım yapan E.B., 'de gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 30.06.2020
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BAKAN ALBAYRAK HAKKINDA AHLAKSIZ PAYLAŞIM YAPMIŞTI! MERSİN'DE GÖZALTINA ALINDI

ve çifti, yeni doğan bebeklerine Hamza Salih ismini verdi. Çiftin mutlu gününde 'de yaşayan E.B., sosyal medyada ahlaksız bir paylaşımda bulundu. Paylaşımın yapılmasının ardından kullanıcılar, tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen E.B., Mücadele Daire ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusu süren E.B.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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