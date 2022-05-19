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Son dakika: AK Parti'de MYK toplantısı! Sözcü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

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Giriş: 19.05.2022 16:45
Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu. Sözcü Çelik, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci için "Terörle bağlantılarını kesmeleri gerekir" dedi. ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarına da tepki gösteren Çelik, "İsveç'in gönderdiği silahlar PKK'dan çıktı" şeklinde konuştu. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz kışkırtmalarını ve Kıbrıs'ın haklarını görmezden geldiğini hatırlatan Çelik, "Masadan kaçan Rum ve Yunan tarafı." ifadelerine yer verdi.
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