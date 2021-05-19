Son dakika: Adana Büyükşehir'e tel örgü suçlaması! Karayollarına ait tel örgülere ne oldu?

Son dakika haberi... Adana Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının karayollarına ait tel örgüleri hurdacıya sattığı iddia edildi. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

3. CHP'li büyükşehir belediyesi iddiaya göre karayollarının telini çaldı. Fen işleri çalışanları otoban bağlantı yolunun kenarına otoban bağlantı yolunu yaparken kenarında bulunan ve karayollarına ait tel örgüleri söküp hurdacıya sattı. Karayolları büyükşehirin çalışmalarını durdurdu. Olayla ilgili 12 kişinin ifadeleri devam ediyor.