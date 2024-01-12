Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud ifadeye getirildi!

Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 6 yıla kadar hapsi istenen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu mahkemeye çıkarıldı. Mohammed Hassan Sheikh Mohamud ifadesinin ardından hakkındaki yakalama kararı da kaldırıldı.