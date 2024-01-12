12 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud ifadeye getirildi!

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud ifadeye getirildi!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.01.2024 18:02
Güncelleme:12.01.2024 18:02
Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 6 yıla kadar hapsi istenen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu mahkemeye çıkarıldı. Mohammed Hassan Sheikh Mohamud ifadesinin ardından hakkındaki yakalama kararı da kaldırıldı.
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu ifadeye getirildi!
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu ifadeye getirildi!
Denizi kirleten ticari gemiye ceza!
Denizi kirleten ticari gemiye ceza!
Canlı yayında doğal gaz müjdesi!
Canlı yayında doğal gaz müjdesi!
Emekliye ek zam! Flaş açıklama
Emekliye ek zam! Flaş açıklama
Trump ABD’yi NATO’dan çekecek mi?
Trump ABD’yi NATO’dan çekecek mi?
AYM’den Ekşi Sözlük kararı
AYM’den Ekşi Sözlük kararı
MİT’ten sınır ötesi operasyon!
MİT’ten sınır ötesi operasyon!
Kızıldeniz’de kim ne planlıyor?
Kızıldeniz'de kim ne planlıyor?
Yemen’e saldırısı! Canlı yayında çarpıcı sözler
Yemen’e saldırısı! Canlı yayında çarpıcı sözler
Ankara adayı pazar açıklanıyor
Ankara adayı pazar açıklanıyor
Uludağ misafirlerini ağırlıyor
Uludağ misafirlerini ağırlıyor
Bir zarfa kaç oy pusulası girecek?
Bir zarfa kaç oy pusulası girecek?
Daha Fazla Video Göster