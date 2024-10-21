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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Fetullah Gülen" açıklaması: FETÖ'nün kalıntıları ile mücadele edeceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.10.2024 16:00
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası konuştu. Kurtulmuş, "İsterdik ki ömür boyu hapislerde çürüsün" dedi. Öte yandan Kurtulmuş, FETÖ'nün kalıntıları ile mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı.
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