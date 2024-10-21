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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'FETÖ' açıklaması: Elebaşı Gülen vatansız bir haindi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'FETÖ' açıklaması: Elebaşı Gülen vatansız bir haindi

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Giriş: 21.10.2024 17:30
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin, "Yaptığı kötülüklerle ismini Netanyahu ile yan yana yazdırmıştır. Büyük bir ihanet ve cinayet ağının mimarlığını yaptı" dedi. Öte yandan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik, "Cumhurbaşkanımız bu konuyu yakından takip ediyor. Çete en ağır cezayı alacak. Varsa benzerleri de çökertilecek" ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş ziyareti hakkında konuşan Çelik, "Özgür Özel'in konuşmasında PKK konusunda net bir tutum göstermesi gerekirdi" dedi.
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