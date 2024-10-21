21 Ekim 2024, Pazartesi
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Yenidoğan skandalında o hastanenin eski hemşiresi anlattı! "Kendini doktor gibi gösteriyor"
Türkiye'nin kanını donduran bebek ölümlerinin ardından çetenin çökertilmesi ile korkunç detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. ‘Yenidoğan çetesi' soruşturmasında adı geçen Bağcılar'daki TRG Hospitalist'te 2018 yılında yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan Taner Karataş, hastaların nasıl ölüme gönderildiğini anlatarak "Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundum. Ben ve 3 arkadaşım ikinci haftada fark ederek işten ayrıldık" dedi.