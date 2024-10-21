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FETÖ devlete nasıl sızdı? Fetullah Gülen böyle anlatmıştı

FETÖ devlete nasıl sızdı? Fetullah Gülen böyle anlatmıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.10.2024 15:43
Sinsi örgüt FETÖ nasıl yapılandı? FETÖ elebaşı Fetullah Gülen FETÖ'nün kirli planlarını böyle anlatmıştı.
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