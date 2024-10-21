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FETÖ elebaşı Gülen'e rahmet okudu! Soruşturma başlatıldı

FETÖ elebaşı Gülen'e rahmet okudu! Soruşturma başlatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.10.2024 18:25
Bursa'da bir internet sitesinin genel yayın yönetmeni hakkında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin kullandığı ifadelerle ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntüler spikerin FETÖ elebaşı Gülen'e rahmet okuduğu anlaşıldı.
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