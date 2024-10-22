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Teröristbaşı Gülen'in yerine kim geçecek?

Teröristbaşı Gülen'in yerine kim geçecek? "Örgüt için tartışmada son sözü CIA söyleyecek"

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 22.10.2024 00:32
Teröristbaşı Fetullah Gülen'in 1999'dan beri kaçak olarak yaşadığı ABD'de ölmesinin ardından örgüt içinde kaos başladı. Yönetime kimin geçip geçmeyeceği tartışmaları devam ederken terörist elebaşı Gülen'in cesedinin ne olacağı ve nereye gömüleceği merak konusu oldu. Öte yandan Pensilvanya'daki çiftlikte yer alan gizemli mezarlık da oldukça dikkat çekti. A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Doç. Dr. Kemal Olçak, Gülen'in mezarının kimse tarafından bilinmeyeceğini belirterek ABD'nin FETÖ'yü ölümsüzleştirilmeye çalıştığını kaydetti. Örgüt içindeki çatışmalar dikkat çeken Olçak "ABD tarafından da birçok bölgede özellikle operasyon için kullanılıyor, böyle bir örgütü lağvetmezsiniz. İçerideki o mücadele iç mücadele onlar kavgasını etsin nihayetinde son sözü yine CIA, Pentagon söyleyecek." dedi. İşte detaylar...
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