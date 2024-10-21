21 Ekim 2024, Pazartesi
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İşte Fetullah Gülen'in ölmeden önce kaldığı oda!
FETÖ teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölmesinin ardından yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Elebaşı Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsünde öldüğü tespit edilirken, ölmeden önce kaldığı 251 numaralı oda görüntülendi. Odanın kısa süre içerisinde temizlendiği görüldü.