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MSB'den Fetullah Gülen açıklaması: Gülen vatansız öldü öyle anılacak!

MSB'den Fetullah Gülen açıklaması: Gülen vatansız öldü öyle anılacak!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.10.2024 16:18
Milli Savunma Bakanlığı'ndan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından açıklama yapıldı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ayrıntıları aktardı.
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