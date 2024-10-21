Adana'da katliam! Mezarlıkta 3 kişi öldürüldü

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kabir ziyaretine giden anne ve 2 kızına kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kurşun yağdırıldı. Dehşet olayda anne ve 2 kızı hayatını kaybetti. Olayda yerinden detayları aktaran A Haber muhabiri İbrahim Halil Uğur, "Şemsettin Erguvan isimli bir kişi oğlunun intikamını almak için eski gelini ve gelinin kız kardeşini ve oğlunun eski kayınvalidesini silahla vurrak burada ölümüne sebep oldu. Olay sonrası çok sayıda polis ekibi sevk edildi." dedi. İşte o korkunç olayın detayları...