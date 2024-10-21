Geçmişten bugüne FETÖ’nün açıklamaları! FETÖ’de çöküşe doğru mu?

Teröristbaşının ölümüyle FETÖ’de dağılma süreci hızlanır mı? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran A Haber'de değerlendirdi. Kıran, "Amerika ve İsrail’in piyonu olarak görev yaptı." dedi. İşte Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in siyasete sızmak için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine dair kendi ağzından yaptığı açıklamalar.

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