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Geçmişten bugüne FETÖ’nün açıklamaları! FETÖ’de çöküşe doğru mu?

Geçmişten bugüne FETÖ’nün açıklamaları! FETÖ’de çöküşe doğru mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.10.2024 16:50
Teröristbaşının ölümüyle FETÖ’de dağılma süreci hızlanır mı? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran A Haber'de değerlendirdi. Kıran, "Amerika ve İsrail’in piyonu olarak görev yaptı." dedi. İşte Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in siyasete sızmak için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine dair kendi ağzından yaptığı açıklamalar.
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