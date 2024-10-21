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Terörist Fetullah Gülen dini nasıl istismar etti? İşte o görüntüler!

Terörist Fetullah Gülen dini nasıl istismar etti? İşte o görüntüler!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.10.2024 16:27
FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen dini kendi çıkarları için nasıl kullandı? İşte o görüntüler...
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