FETÖ’nün dünya yapılanması! Neden Türkiye seçildi?

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümü sonrası örgütteki kavga suikastla mı sonlanacak? Terör ağı nasıl kuruldu? A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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