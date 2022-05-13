13 Mayıs 2022, Cuma
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Sınıra hem görünür hem görünmez duvar! Son 6 yılda 34 bin 500 PKK'lı öldürüldü
Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Harekatı devam ederken, Suriye'nin kuzeyinde de hareketlilik yaşanıyor. PKKterör örgütü yurt içi ve dışında tam abluka altına alındı. Her iki noktadaki son durumu A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak canlı yayında anlattı.