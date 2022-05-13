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Sınıra hem görünür hem görünmez duvar! Son 6 yılda 34 bin 500 PKK'lı öldürüldü

A Haber
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Giriş: 13.05.2022 16:19
Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Harekatı devam ederken, Suriye'nin kuzeyinde de hareketlilik yaşanıyor. PKKterör örgütü yurt içi ve dışında tam abluka altına alındı. Her iki noktadaki son durumu A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak canlı yayında anlattı.
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