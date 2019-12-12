Siirt’in Pervari'de JÖH ve PÖH'lerden kritik operasyon! A Haber operasyon hazırlılarını canlı yayınladı

Siirt’in Pervari ilçesinde Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenliyor. A Haber, güvenlik güçlerimizin “Kıran 3” Harekatı öncesi hazırlılarını canlı yayınla Siirt Valiliği Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan Kışlası’nda görüntüledi. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, bölgedeki nabzı tuttu ve askerlerimize mikrofon uzattı. Kadın ve erkek askerlerimizin elindeki MPT-76 dikkat çekti. Operasyonu yönetecek olan Jandarma Yüzbaşı Cafer Çetin, operasyona ilişkin bilgileri verdi. Komutan Çetin’in verdiği emirle kahraman askerlerimiz operasyon için harekete geçtiler. İşte o anlar...