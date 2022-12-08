08 Aralık 2022, Perşembe
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Savunmada en gelişmiş 10 ülkeden biri olacağız
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri'nde konuştu. Türkiye'nin savunma sanayiinde pazar olmaktan çıkarak bir aktör konumuna yükseldiğini belirten Demir, son 20 yılda katedilen mesafeyi rakamlarla ortaya koydu. Demir, "Bugün devam eden 750'nin üzerindeki projenin 60 milyar dolarlık kapasitesi var" dedi.