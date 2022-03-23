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Savaşın tek kazananı silah lobileri! ABD piyasanın yüzde 38’ine sahip

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Giriş: 23.03.2022 14:45
Savaşın her zaman tek kazananı olur. Silah lobileri… Başta Orta Doğu olmak üzere dünyanın birçok yerinde çıkan ayaklanmalar, çatışmalar savaşlar ve iç savaşlar. Bazen düzenli orduların bile elinde olmayan çapta silah ve mühimmat terör gruplarının eline geçebiliyor. Her ne kadar savaşın kazananı olmaz denilse de milyonlarca paranın akıtıldığı savaşların tek kazanı her zaman silah lobileri oluyor. Üstelik silahların çoğu, dünya barışını sağlama iddiasındaki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerine ait şirketler tarafından tedarik ediliyor. Dünya bu gerçeği bir kere daha Rusya- Ukrayna savaşıyla gördü. Peki silah lobilerinin tek amacı acaba para kazanmak mı?
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Savaşın tek kazananı silah lobileri!
Savaşın tek kazananı silah lobileri!
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