09 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çoştu: AR-GE’ye ayırdığımız kaynak 17 milyar dolara ulaştı
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çoştu: AR-GE’ye ayırdığımız kaynak 17 milyar dolara ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çoştu: AR-GE’ye ayırdığımız kaynak 17 milyar dolara ulaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2025 16:12
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Türkiye’nin AR-GE ekosisteminin son 20 yılda büyük bir gelişim kaydettiğini belirterek, “AR-GE’ye ayırdığımız kaynaklarımız 1,5 milyar dolardan 17 milyar dolar seviyesine çıktı” dedi. ODTÜ CoZone’da düzenlenen “Stratejiden Uygulamaya: BSC Yapay Zeka Fabrikası” etkinliğinde konuşan Çoştu, Türkiye’nin araştırmacı insan kaynağının 300 bine ulaştığını ve özel sektör AR-GE merkezlerinin sayısının 1600’e çıktığını söyledi. HİT-30 programıyla 2030 yılına kadar 30 milyar dolarlık yatırımın hedeflendiğini açıklayan Çoştu, yapay zeka işlem altyapıları ve kuantum hesaplama alanlarında da yeni çağrıların yakında duyurulacağını ifade etti. Türkiye’nin veri merkezi kapasitesini 2030’a kadar dört kat artırmayı planladıklarını belirten Çoştu, “Yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yatırımı kısa sürede gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ise yapay zekanın dünya ekonomilerini dönüştürdüğüne dikkat çekerek, Türkiye’nin TRUBA altyapısı ve Avrupa süper bilgisayar ağına katılımıyla bu alanda önemli adımlar attığını söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çoştu: AR-GE’ye ayırdığımız kaynak 17 milyar dolara ulaştı
AR-GE’ye ayırdığımız kaynak 17 milyar dolara ulaştı
"AR-GE’ye ayırdığımız kaynak 17 milyar dolara ulaştı"
Türkiye’nin görev gücünde olması ne anlama geliyor?
Türkiye’nin görev gücünde olması ne anlama geliyor?
Yeni akademik yıl! Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar
Yeni akademik yıl! Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar
Gazze’de ateşkes anlaşması! Bölgeyi neler bekliyor?
Gazze’de ateşkes anlaşması! Bölgeyi neler bekliyor?
Apartman dairesindeki yangın korkuttu
Apartman dairesindeki yangın korkuttu
Gazze için görev gücünde yer alacağız
"Gazze için görev gücünde yer alacağız "
Netanyahu için kırılma anı yaşanabilir!
"Netanyahu için kırılma anı yaşanabilir!"
Gazze’de bombalar duracak mı?
Gazze'de bombalar duracak mı?
Dışişleri: Anlaşmanın tam uygulanmasını bekliyoruz
Dışişleri: Anlaşmanın tam uygulanmasını bekliyoruz
Gazze’de ateşkes için kritik 72 saat!
Gazze'de ateşkes için kritik 72 saat!
Ateşkese rağmen İsrail’den Gazze’ye topçu atışı!
Ateşkese rağmen İsrail'den Gazze'ye topçu atışı!
Kış öncesi kombi bakımında dikkat edilmesi gerekenler
Kış öncesi kombi bakımında dikkat edilmesi gerekenler
Daha Fazla Video Göster