Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çoştu: AR-GE’ye ayırdığımız kaynak 17 milyar dolara ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Türkiye’nin AR-GE ekosisteminin son 20 yılda büyük bir gelişim kaydettiğini belirterek, “AR-GE’ye ayırdığımız kaynaklarımız 1,5 milyar dolardan 17 milyar dolar seviyesine çıktı” dedi. ODTÜ CoZone’da düzenlenen “Stratejiden Uygulamaya: BSC Yapay Zeka Fabrikası” etkinliğinde konuşan Çoştu, Türkiye’nin araştırmacı insan kaynağının 300 bine ulaştığını ve özel sektör AR-GE merkezlerinin sayısının 1600’e çıktığını söyledi. HİT-30 programıyla 2030 yılına kadar 30 milyar dolarlık yatırımın hedeflendiğini açıklayan Çoştu, yapay zeka işlem altyapıları ve kuantum hesaplama alanlarında da yeni çağrıların yakında duyurulacağını ifade etti. Türkiye’nin veri merkezi kapasitesini 2030’a kadar dört kat artırmayı planladıklarını belirten Çoştu, “Yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yatırımı kısa sürede gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ise yapay zekanın dünya ekonomilerini dönüştürdüğüne dikkat çekerek, Türkiye’nin TRUBA altyapısı ve Avrupa süper bilgisayar ağına katılımıyla bu alanda önemli adımlar attığını söyledi.

