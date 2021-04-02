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Samsun'da 'flüt' vakası! Ortak kullanılan flüt virüs saçtı
Samsun'da 5 çocuğun aynı flütü kullandığı ve ardından aileleriyle birlikte 14 kişinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci verdi.