04 Temmuz 2022, Pazartesi
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Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
Polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması süreci işliyor. Komisyon, Aydeniz'e bugün saat 12'ye kadar yazılı savunması için süre verdi. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.