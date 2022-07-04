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Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

A Haber
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Giriş: 04.07.2022 09:34
Polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması süreci işliyor. Komisyon, Aydeniz'e bugün saat 12'ye kadar yazılı savunması için süre verdi. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.
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