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Sağlık Bakanlığı illerin koronavirüs vaka sayılarını açıkladı! Sadece 1 ilde artış var! İstanbul'un vaka sayısı kaç?

İHA
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Giriş: 11.05.2021 12:31
Güncelleme:11.05.2021 12:37
Koronavirüs vaka sayılarında Mayıs ayının ilk haftasına ait veriler açıklandı. 80 ilde vaka sayısı azalırken sadece bir ilde artış olduğu görüldü. 1-7 Mayıs tarihleri arasında artış gösteren tek ili açıklayan Sağlık Bakanlığı, her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını da duyurdu. Peki İstanbul'da ne kadar vaka var? İstanbul'un 100 bin kişideki vaka sayısı kaç?
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