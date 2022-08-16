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Sağlık Bakanı Koca'dan asistan hekimlerin nöbet sayılarıyla ilgili açıklama

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.08.2022 09:20
Asistan doktorların çalışma durumlarında düzenleme hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz nöbet ertesi 24 saatten fazla çalışılmamasını ve bunun da sekiz nöbetten fazla olmamasını yönetmelikle netleştiriyoruz." dedi.
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