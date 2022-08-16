Sağlık Bakanı Koca'dan asistan hekimlerin nöbet sayılarıyla ilgili açıklama

Asistan doktorların çalışma durumlarında düzenleme hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz nöbet ertesi 24 saatten fazla çalışılmamasını ve bunun da sekiz nöbetten fazla olmamasını yönetmelikle netleştiriyoruz." dedi.