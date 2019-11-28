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28.11.2019
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "şehir hastaneleri zarar ediyor" diyenlere tokat gibi cevap
Muhalefetin sık sık gündeme getirdiği "şehir hastaneleri zarar ediyor" iddiası çürütüldü. A Haber'e konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bize göre hastaneler ticari kurum değil" diyerek amaçlananın kar elde etmek olmadığını söyledi. "Ödediğimiz bir kira bedeli, onu da mı ödemeyelim" diyerek muhalefete yüklendi.
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