Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "şehir hastaneleri zarar ediyor" diyenlere tokat gibi cevap

Muhalefetin sık sık gündeme getirdiği "şehir hastaneleri zarar ediyor" iddiası çürütüldü. A Haber'e konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bize göre hastaneler ticari kurum değil" diyerek amaçlananın kar elde etmek olmadığını söyledi. "Ödediğimiz bir kira bedeli, onu da mı ödemeyelim" diyerek muhalefete yüklendi.