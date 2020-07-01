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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vakalarının en düşük olduğu 5 şehri açıkladı

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Giriş: 01.07.2020 20:31
Güncelleme:01.07.2020 20:32
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından Bakan Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Kovid-19 yakalananların yaş ortalamasında düşüş eğilimi olduğunu bildirerek, "Toplam vakaların yüzde 53,74'ü İstanbul'da." dedi. Koca yaptığı açıklamada, "Salgın boyunca nüfusa kıyasla vaka sayıların en düşük olduğu iller Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın." ifadelerini kullandı.
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