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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hemşireler Günü paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden 12 Mayıs Hemşireler Gününü kutladı ve Hemşireler Gününe ilişkin bir video paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, ''Bu salgın döneminde, şükran duygularının ifadesi zordur. Size ünlü bir sözü hatırlatacağım: “Hemşireleri ne kadar çok överseniz, gerçeği o kadar çok söylemiş olursunuz.” Bu söz, ilk kez bugünlerde, Türkiye’de söylenmeliydi. 12 MAYIS HEMŞİRELER GÜNÜNÜZ TEKRAR KUTLU OLSUN.'' ifadelerini kullandı.