Rusya’daki konser katliamının arkasında kim var? Rusya saldırıdan Ukrayna’yı sorumlu tutuyor

Moskova'daki bir konser salonunu kana bulayan saldırı gizemini koruyor. Rusya şimdi de saldırıdan Ukrayna özel servisini sorumlu tuttu. Amerikan Washington Post gazetesi ise saldırı öncesine ilişkin dikkati çeken iddiaları gündeme taşıdı...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN